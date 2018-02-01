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Balıkesir'deki El Nusra operasyonu

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Balıkesir'deki El Nusra operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, terör örgütü El Nusra üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü El Nusra'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan H.A, Z.O, C.O, A.H, , H.O. ve 'nın sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #El Nusra #Balıkesir
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