Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
Memurlardan Hakem Kurulu'na tepki
Memurlardan Hakem Kurulu'na tepki
ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Oduncuyolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce 2 helikopter, 15 arazöz 50 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanın zarar gördüğü belirlenmeye çalışılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #oduncuyolu mevkisi #Erdek #Balıkesir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.