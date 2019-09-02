Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Oduncuyolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına müdahale için bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce 2 helikopter, 15 arazöz 50 personel sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.



Yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanın zarar gördüğü belirlenmeye çalışılıyor.