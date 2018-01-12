- İki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve Bigadiç ilçesi bağlantılı uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gönen ilçesinde de gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden biri tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturuculara el konulmuştu.