Balıkesir Edremit'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Narlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. İlk belirlemelere ve değerlendirmelere göre yıldırım isabet etmesi sonucu başladığı tahmin edilen yangına ekipler arazözler, iş makineleri, orman işçileri ve yangın söndürme helikopterleri/uçaklarıyla hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlerin daha geniş alana yayılmaması ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.