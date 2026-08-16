Balıkesir Edremit'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Narlı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ve hava unsuru sevk edilirken, yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Balıkesir Edremit'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
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Narlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. İlk belirlemelere ve değerlendirmelere göre yıldırım isabet etmesi sonucu başladığı tahmin edilen yangına ekipler arazözler, iş makineleri, orman işçileri ve yangın söndürme helikopterleri/uçaklarıyla hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlerin daha geniş alana yayılmaması ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Balıkesir orman yangını
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