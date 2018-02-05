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Balıkesir Erdek'te kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Erdek ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Balıkesir Erdek'te kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

 Balıkesir'in Erdek ilçesinde 1. derece sit alanda kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdek ilçesi Ballıpınar Mahallesi Eğridere mevkisinde bulunan Merdivenlikaya Sunağı ve Kaya Bloğu 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan A.T, H.T, S.V, Ş.M, F.A, K.Y. ve L.Y, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ayrıca, olay yerinde dedektör, jeneratör, av tüfeği, 13 av tüfeği fişeği, 2 hilti ve bol miktarda muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Erdek İlçe Jandarma Karakoluna götürülen zanlılar hakkında, yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir #Erdek #izinsiz kazı
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