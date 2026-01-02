Balıkesir Erdek'te kaybolan Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaparken sırra kadem basan Elif Kumal'dan 6 gündür haber alınamıyor. Havadan ve karadan yürütülen operasyonda teknolojik imkanlar seferber edilirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi hakkında mahkemeden karar çıktı.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kaybolan Elif Kumal'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.
Sabahın erken saatlerinde yeniden start alan operasyonda, kara, hava ve su altı ekipleri bölgeyi karış karış tarıyor. Çalışmalar titizlikle sürdürülürken, olayla ilgili yürütülen adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.
GÖZALTINA ALINAN İKİ İSİM SERBEST
Soruşturma kapsamında, Elif Kumal'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen ve birlikte kamp yaptıkları Enis G. ile kampta bulunduğu iddia edilen Yavuz isimli şahıs gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erdek Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Enis G. ve Yavuz'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Olayla ilgili soruşturmanın cumhuriyet savcılığı tarafından çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
BAYRAKTAR TB-2 HAVADAN TARIYOR
Zorlu arazi şartlarının bulunduğu Kapıdağ Yarımadası'ndaki çalışmalara havadan destek sağlanması amacıyla Bayraktar TB-2 insansız hava aracı devreye alındı. İHA'nın dağlık bölgede keşif ve tarama uçuşları gerçekleştirdiği öğrenildi.
Ekipler, koordinasyon sistemi üzerinden belirlenen alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırırken, geniş çaplı arama faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Ancak 6 gündür süren çalışmalara rağmen Elif Kumal'a dair herhangi bir iz veya bulguya henüz ulaşılamadı.