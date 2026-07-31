Balıkesir Gömeç yangınında sıcak gelişme! Felakete sebep olan 2 kişi tutuklandı

Yangına müdahalede 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 TOMA, 8 ambulans, 944 personel ve 60 orman gönüllüsü görev aldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Balıkesir Gömeç yangınında sıcak gelişme! Felakete sebep olan 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

Yangından Gömeç ilçesinde 4, Ayvalık'ta 4 ve Burhaniye'de 1 olmak üzere toplam 9 mahalle etkilendi.

Ayvalık'ın Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahallelerinden tedbir amacıyla tahliye edilen 63 vatandaş, Ayvalık KYK Yurdu'na yerleştirildi. Bölgede ayrıca 944 büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli alanlara nakledildi.

Müdahale sırasında 5 kişi yaralandı

Yangına müdahale esnasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 2 itfaiye eri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 1 personel, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 personel ve 1 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralıların Ayvalık Devlet Hastanesi ile Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yangının nedeni kaynak kıvılcımı çıktı: 2 tutuklama

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada yangının, O.G. ve M.Y. isimli kişilerin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımların otluk alana sıçraması sonucu başladığı tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, yangının ilk anından itibaren görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülere teşekkür etti.

Evinin önünde oynarken kaybolmuştu: 4 yaşındaki Miraç Kazan'dan acı haber geldiEvinin önünde oynarken kaybolmuştu: 4 yaşındaki Miraç Kazan'dan acı haber geldiYurt
Balıkesir yangın
Günün Manşetleri
Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi!
Ahmed Al-Jaber Üssü İHA'larla hedef alındı!
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Malatya'da yol çalışması sırasında göçük
169 yangının 163'ü kontrol altında
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor
Denizli'de ormanlık alana yakın bölgede yangın!
Hesap kiralama yöntemiyle milyonluk işlem iddiası
Çok Okunanlar
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de! En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları
Az önce nerede deprem oldu? Az önce nerede deprem oldu?