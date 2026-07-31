Balıkesir Gömeç yangınında sıcak gelişme! Felakete sebep olan 2 kişi tutuklandı

Yangından Gömeç ilçesinde 4, Ayvalık'ta 4 ve Burhaniye'de 1 olmak üzere toplam 9 mahalle etkilendi.

Ayvalık'ın Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahallelerinden tedbir amacıyla tahliye edilen 63 vatandaş, Ayvalık KYK Yurdu'na yerleştirildi. Bölgede ayrıca 944 büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli alanlara nakledildi.

Müdahale sırasında 5 kişi yaralandı

Yangına müdahale esnasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 2 itfaiye eri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 1 personel, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 personel ve 1 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralıların Ayvalık Devlet Hastanesi ile Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yangının nedeni kaynak kıvılcımı çıktı: 2 tutuklama

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada yangının, O.G. ve M.Y. isimli kişilerin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımların otluk alana sıçraması sonucu başladığı tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, yangının ilk anından itibaren görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülere teşekkür etti.