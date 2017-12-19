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Balıkesir Kepsut'ta deprem (19 Aralık son depremler)

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir Kepsut'ta deprem (19 Aralık son depremler)

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde  3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21:54'te Balıkesir'in Kepsut ilçesinde  3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Balıkesir
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