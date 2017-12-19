Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21:54'te Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.







ulusal.com.tr