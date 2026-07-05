Balıkesir Kepsut'ta orman yangını! Alevler hızla yayılıyor, havadan müdahale başladı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsal alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen arazideki yangın, ormanlık alana sıçradı. Yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görülürken, alevlerin Karaağaç Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine tehdit oluşturmaması için ekipler adeta zamanla yarışıyor

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Balıkesir Kepsut'ta orman yangını! Alevler hızla yayılıyor, havadan müdahale başladı
Yayınlanma:

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bölgede, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için hem havadan hem de karadan çok yönlü söndürme harekatı başlatıldı.

YANGIN TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYIP ORMANA SIÇRADI

Edinilen ilk bilgilere göre, Kepsut ilçesine bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi yakınlarında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte bitişikteki ormanlık alana geçiş yaptı.

Çevre sakinlerinin durumu acil koduyla bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda profesyonel ekip sevk edildi:

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda arazöz, iş makinesi ve ilk müdahale araçları,
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve su tankerleri hızla koordineli şekilde alana ulaştı.

HEM HAVADAN HEM KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Orman işçileri ve itfaiye erleri kara yollarının ulaştığı noktalardan alevlerin önünü kesmeye çalışırken, arazinin engebeli yapısı nedeniyle dik yamaçlara karadan müdahale güçleşiyor. Bu doğrultuda, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da devreye sokuldu. Havadan peş peşe yapılan su atımlarıyla yangının daha geniş bir ormanlık bloka yayılması engellenmeye çalışılıyor. Yetkililer, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Batman'da 19 yıllık faili meçhul çözüldü! Töre cinayetinde 6 kişi tutuklandıBatman'da 19 yıllık faili meçhul çözüldü! Töre cinayetinde 6 kişi tutuklandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir orman yangını
Günün Manşetleri
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı
10 il ve ilçede denize girmek kesinlikle yasak
10 Milyar Liralık para trafiği deşifre oldu
Emniyet şafak vakti hücre evlerini bastı!
324 milyon liralık şüpheli para trafiğine operasyon
Balon turizminde yolcu sayısı başkent nüfusunu aştı
14 ilde dev siber operasyon! 306 şüpheli yakalandı
Milyonluk kaçakçılık şebekesi çökertildi!
Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıradayız
3 ayda 6,6 milyar liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi!
Çok Okunanlar
Meteoroloji 5 İle 'Sarı Kod' çaktı! Pazar günü metrekareye 60 KG yağış düşecek Meteoroloji 5 İle 'Sarı Kod' çaktı! Pazar günü metrekareye 60 KG yağış düşecek
Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları
Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu? Altın fiyatlarında rekor pazar! Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL oldu?
Beylikdüzü'ndeki evlat faciasında babanın ilk ifadesi! Beylikdüzü'ndeki evlat faciasında babanın ilk ifadesi!
Akdeniz'de korkutan deprem! Akdeniz'de korkutan deprem!