Balıkesir Kepsut'ta orman yangını! Alevler hızla yayılıyor, havadan müdahale başladı

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bölgede, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için hem havadan hem de karadan çok yönlü söndürme harekatı başlatıldı.

YANGIN TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYIP ORMANA SIÇRADI

Edinilen ilk bilgilere göre, Kepsut ilçesine bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi yakınlarında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte bitişikteki ormanlık alana geçiş yaptı.

Çevre sakinlerinin durumu acil koduyla bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda profesyonel ekip sevk edildi:

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda arazöz, iş makinesi ve ilk müdahale araçları,

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve su tankerleri hızla koordineli şekilde alana ulaştı.

HEM HAVADAN HEM KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Orman işçileri ve itfaiye erleri kara yollarının ulaştığı noktalardan alevlerin önünü kesmeye çalışırken, arazinin engebeli yapısı nedeniyle dik yamaçlara karadan müdahale güçleşiyor. Bu doğrultuda, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da devreye sokuldu. Havadan peş peşe yapılan su atımlarıyla yangının daha geniş bir ormanlık bloka yayılması engellenmeye çalışılıyor. Yetkililer, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.