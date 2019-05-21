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Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu:7 şüpheli gözaltına alındı

 Balıkesir merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu:7 şüpheli gözaltına alındı

 Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ mensuplarının deşifre edilmesiyle ilgili çalışmalar doğrultusunda, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları değerlendirilen 8 muvazzaf astsubayın yanı sıra meslekten ihraç edilmiş birer üsteğmen, astsubay ve jandarma olmak üzere 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Balıkesir, Ankara, Kütahya, Burdur, Trabzon, Çankırı, İzmir, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 7'si yakalandı.

Diğer 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir #fetö
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