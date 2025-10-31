Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 23.52’de 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremle ilgili verileri paylaştı.
AFAD’a göre, 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 23.52’de, merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olan 4.1 büyüklüğündebir deprem kaydedildi. Deprem, yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.