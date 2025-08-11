Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine girmeyen vatandaşlar, geceyi Atatürk Stadyumu’nda geçirdi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, kent merkezi ve çevre illerde de hissedildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Sarsıntının ardından evlerine girmeyen vatandaşlar, geceyi geçirmek için Sındırgı Atatürk Stadyumu’na sığındı. Stadyum çevresinde toplanan çok sayıda kişi, gece boyunca açık alanda kaldı.
