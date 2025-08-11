Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine girmeyen vatandaşlar, geceyi Atatürk Stadyumu’nda geçirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi - Resim: 1

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, kent merkezi ve çevre illerde de hissedildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

1 10
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi - Resim: 2

Sarsıntının ardından evlerine girmeyen vatandaşlar, geceyi geçirmek için Sındırgı Atatürk Stadyumu’na sığındı. Stadyum çevresinde toplanan çok sayıda kişi, gece boyunca açık alanda kaldı.

2 10
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi - Resim: 3
3 10
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi - Resim: 4
4 10
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi - Resim: 5
5 10
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi - Resim: 6
6 10
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi - Resim: 7
7 10
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi - Resim: 8
8 10
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi - Resim: 9
9 10
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar geceyi stadyumda geçirdi - Resim: 10
10 10
Balıkesir deprem deprem son durum