Balıkesir Sındırgı’da art arda depremler! 2 saat içinde 5 deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre 23 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kısa aralıklarla 5 deprem kaydedildi. En büyüğü 3.9 olarak ölçüldü.
Yayınlanma:
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kısa süre içinde art arda depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre:
Saat 15.50’de 3.5 büyüklüğünde,
Saat 15.51’de 3.7 büyüklüğünde,
Saat 16.12’de 3.5 büyüklüğünde,
Saat 16.13’te 3.5 büyüklüğünde,
Saat 17.31’de 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremlerin derinlikleri 5 ila 7 kilometre arasında değişirken, en büyük sarsıntı 3.9 olarak ölçüldü.