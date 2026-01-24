Balıkesir yine sallandı!
Gece saatlerinde şiddetli bir sarsıntıyla uyanan Balıkesir'de yeniden deprem meydana geldi. Bölgede tedirginlik sürerken Kandilli Rasathanesi son verileri paylaştı.
Yayınlanma:
Balıkesir, gece yarısı yaşanan şiddetli sarsıntının ardından güne yeni bir depremle başladı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Yerin 9.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.
GECE YARISI 5.1 İLE KORKUTMUŞTU
Sındırgı ilçesi, bu sabahki depremden saatler önce daha büyük bir sarsıntıyla gündeme gelmişti.
Saat 00.24’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedilmişti.
Gece yarısı kaydedilen bu depremin derinliği ise yerin 11 kilometre altı olarak açıklanmıştı.