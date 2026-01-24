Balıkesir yine sallandı!

Gece saatlerinde şiddetli bir sarsıntıyla uyanan Balıkesir'de yeniden deprem meydana geldi. Bölgede tedirginlik sürerken Kandilli Rasathanesi son verileri paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Balıkesir yine sallandı! - Resim: 1

Balıkesir, gece yarısı yaşanan şiddetli sarsıntının ardından güne yeni bir depremle başladı.

1 6
Balıkesir yine sallandı! - Resim: 2

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Sındırgı ilçesinde saat 10.34'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

2 6
Balıkesir yine sallandı! - Resim: 3

Yerin 9.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.

3 6
Balıkesir yine sallandı! - Resim: 4

GECE YARISI 5.1 İLE KORKUTMUŞTU

Sındırgı ilçesi, bu sabahki depremden saatler önce daha büyük bir sarsıntıyla gündeme gelmişti.

4 6
Balıkesir yine sallandı! - Resim: 5

Saat 00.24’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedilmişti.

5 6
Balıkesir yine sallandı! - Resim: 6

Gece yarısı kaydedilen bu depremin derinliği ise yerin 11 kilometre altı olarak açıklanmıştı.

6 6
Balıkesir