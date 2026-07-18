Balıkesir'de 21 yıllık faili meçhul kundaklama çözüldü: Esra Aşık cinayetinde şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasıyla birlikte, kamu vicdanını yakından ilgilendiren dosyalar yeniden incelemeye alındı. Bu kapsamda Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen koordine çalışmalar neticesinde özel bir ekip kurulması talimatını vererek 21 yıllık Esra Aşık cinayeti dosyasını raftan indirdi.

ŞÜPHELİLER İÇİN YILLAR SONRA DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturmanın yeniden canlandırılmasıyla birlikte, daha önce delil yetersizliğinden hakkında Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Ek KYOK) verilen Bayram Yılmaz'ın bu kararı kaldırıldı. Tüm hususların yeniden değerlendirilmesinin ardından 13 Temmuz 2026 tarihinde harekete geçildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheliler Bayram Yılmaz, Fatma Yılmaz, Cihat Yılmaz ve Güldane Yılmaz’a ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilerek şahıslar hakkında gözaltı kararı uygulandı.

Yapılan gözaltı işlemleri neticesinde emniyete götürülen şüphelilerden Cihat Yılmaz ve Fatma Yılmaz, samimi beyanlarda bulundukları kolluktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Güldane Yılmaz ise Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesi sonrası serbest kaldı. Olayın baş şüphelisi olarak adliyeye sevk edilen Bayram Yılmaz, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturmaya konu olan olay, 21 Nisan 2005 tarihinde gece saat 02.30 ile 03.00 sıralarında Balıkesir ili Kasaplar Mahallesi Şeref Sokak No:10 adresinde meydana geldi. Çıkan yangın sonucunda evde bulunan Mustafa Aşık, eşi Fatma Aşık ve Mustafa’nın kardeşi Yahya Aşık yaralanırken, küçük çocuk Esra Aşık hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Maktul çocuk Esra Aşık üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işlemi sonucu düzenlenen raporda; ölümün yaygın 3. derece yanıklar ve duman zehirlenmesi sonucu gelişen solunum ve dolaşım yetmezliğinden kaynaklandığı tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunun 7 Şubat 2006 tarihli raporunda ise olay yerinden alınan yangın atıklarında benzin bulunduğu kesinleşti.

O dönem mağdur müştekilerin alınan beyanlarında şüpheli Bayram Yılmaz’dan şüphelendiklerini belirtmeleri üzerine soruşturma bu isme yönelmiş, ancak 25 Temmuz 2006 tarihinde yeterli delil elde edilememesi gerekçesiyle şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilerek dosya faili meçhul olarak kalmıştı.