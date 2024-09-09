Balıkesir'de 6 kişinin yaralandığı kaza

Balıkesir'in Havran ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Balıkesir'de 6 kişinin yaralandığı kaza
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Balıkesir'in Havran ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Büyükdere Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Gürbüz (55) idaresindeki 10 AFS 301 plakalı hafif ticari araç, Ziya İlvan yönetimindeki 10 AOC 015 plakalı kamyonla çarpıştı.

Balıkesir'de 6 kişinin yaralandığı kaza - Resim : 1

Kazada, Gürbüz ile aynı araçtaki Rabia Adıgüzel (29), Yusuf Adıgüzel (9), Yunus Emre Adıgüzel (10), Aleyna Gürbüz (16) ve Öznur Sezen (17) yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir trafik kazası
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