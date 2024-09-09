Balıkesir'de 6 kişinin yaralandığı kaza
Balıkesir'in Havran ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Balıkesir'in Havran ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Büyükdere Kavşağı oldu.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Gürbüz (55) idaresindeki 10 AFS 301 plakalı hafif ticari araç, Ziya İlvan yönetimindeki 10 AOC 015 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, Gürbüz ile aynı araçtaki Rabia Adıgüzel (29), Yusuf Adıgüzel (9), Yunus Emre Adıgüzel (10), Aleyna Gürbüz (16) ve Öznur Sezen (17) yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı