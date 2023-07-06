Balıkesir'de Aromaterapi Şenliği yaşanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Burhaniye'de düzenlenen "4. Aromaterapi Şenliği" başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) öncülüğünde Burhaniye Ören Meydanı'nda gerçekleştirilen festival kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Renkli figürlerin gösteri sunduğu kortej yürüyüşünde vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, tıbbi aromatik bitkilerin son yıllarda sağlık turizmi noktasında önem kazandığını vurguladı.

Balıkesir'in de aromatik zenginliğe sahip olduğunu dile getiren Şıldak, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da festival kapsamında 111 ayrı etkinliğin gerçekleştirileceğini söyledi.

Festivalin kentin tanıtımına katkı sunacağını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

- Kazdağları ve Madra Dağı'nda 900'ün üstünde endemik bitki örtümüz mevcut. Buna bağlı olarak yapılabilecek her şeyi tanıtmak istiyoruz. Balıkesir hem Marmara'da hem de Ege'de denizi olan çok zengin bir coğrafyaya sahip. Biz şehrimize 12 ay boyunca misafirlerin gelmesini, kentimizdeki kaliteli ürünleri satın almasını istiyoruz.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Aromatik bitkilerden ve el sanatlarından oluşan 50'den fazla standın kurulduğu şenlik kapsamında çok sayıda etkinlik ile konserler düzenlenecek.

Şenlik, 9 Temmuz'da sona erecek.