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Balıkesir'de Avşa Adası'nda yangın

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'de Avşa Adası'nda yangın

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınar Koyu mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ormanlık alana ve yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenilen yangını, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangında, 10 dönümlük arazide maddi hasar oluştuğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #avşa adası #Balıkesir #otluk arazi #yangın
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