Balıkesir’de CHP’ye ait araca silahlı saldırı!

Saldırı sonrası Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, saldırının faili olduğu belirlenen B.Ç., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.