Balıkesir’de CHP’ye ait araca silahlı saldırı!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Şehir Parkı otoparkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatının kullanımındaki ve üzerinde parti amblemi bulunan bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Balıkesir’de CHP’ye ait araca silahlı saldırı!
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Saldırı sonrası Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, saldırının faili olduğu belirlenen B.Ç., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir silahlı saldırı
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