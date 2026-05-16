Balıkesir’de dehşet! Arkadaşlarına kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evin bahçesinde bir araya gelen arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan dört kişiden biri olan İ.B. hastanede yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Balıkesir’de dehşet! Arkadaşlarına kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma: Güncellenme:

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Aslıhan Mahallesi'nde N.A. isimli şahıs ve arkadaşları, evin bahçesinde oturdukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Karşılıklı sürtüşmeyle başlayan bu durum, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Gerginliğin tırmanması üzerine N.A., yanında bulundurduğu tabancasını çıkararak ateş etmeye başladı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunların isabet ettiği 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaralılara ilk müdahaleyi bahçede gerçekleştirdi. Ardından yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İ.B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli N.A. için jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı. Yürütülen çalışma sonucunda zanlı, mahallenin kırsalında yer alan bir depoda tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Muğla merkezli 'Daltonlar' suç örgütü operasyonu: 12 şüpheliden 10'u tutuklandıMuğla merkezli 'Daltonlar' suç örgütü operasyonu: 12 şüpheliden 10'u tutuklandıGündem
Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir silahlı kavga
Günün Manşetleri
48 milyarlık vurgun yapan çete çökertildi!
19 ilde dev bahis operasyonu!
Muğla merkezli 'Daltonlar' suç örgütü operasyonu
Sahte ilan çetesi çökertildi
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu
İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı
2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti!
Görevden uzaklaştırılan başkana 45 yıl hapis!
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 16 Mayıs Cumartesi Gazete manşetleri 16 Mayıs Cumartesi
Beykoz’da dev istihdam fırsatı! Beykoz’da dev istihdam fırsatı!
Balıkesir’de dehşet! Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Balıkesir’de dehşet! Arkadaşlarına kurşun yağdırdı