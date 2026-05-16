Balıkesir’de dehşet! Arkadaşlarına kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Aslıhan Mahallesi'nde N.A. isimli şahıs ve arkadaşları, evin bahçesinde oturdukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Karşılıklı sürtüşmeyle başlayan bu durum, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Gerginliğin tırmanması üzerine N.A., yanında bulundurduğu tabancasını çıkararak ateş etmeye başladı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunların isabet ettiği 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaralılara ilk müdahaleyi bahçede gerçekleştirdi. Ardından yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İ.B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli N.A. için jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı. Yürütülen çalışma sonucunda zanlı, mahallenin kırsalında yer alan bir depoda tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.