Balıkesir’de deprem mi oldu? Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.5 (Ml) büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 22 Ekim 2025 saat 20.43’te kaydedildi. Sarsıntının 6.97 kilometre derinlikte ve 39.23417 kuzey enlemi, 27.99722 doğu boylamında gerçekleştiği bildirildi.