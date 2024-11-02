Balıkesir'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal meyda hesabı X üzerinden vatandaşlara Balıkesir'de deprem olduğunu duyurdu. Deprem, Kocadağ'da meydana geldi. Depremin değinliği 11,1 kilometre olarak tespit edildi. Deprem sabah saatlerinde meydana geldi.