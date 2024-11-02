Balıkesir'de deprem oldu
Kandilli Rasathanesi duyurdu. Balıkesir'de deprem oldu. Deprem, Kocadağ'da meydana geldi. Depremin değinliği 11,1 kilometre olarak tespit edildi.
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Kandilli Rasathanesi sosyal meyda hesabı X üzerinden vatandaşlara Balıkesir'de deprem olduğunu duyurdu. Deprem, Kocadağ'da meydana geldi. Depremin değinliği 11,1 kilometre olarak tespit edildi. Deprem sabah saatlerinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 2, 2024
KOCADAG-HAVRAN (BALIKESIR) https://t.co/xCjoWjiDL2
02.11.2024, 07:11:19 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 11.1 km#Kandilli