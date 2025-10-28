Balıkesir'de eğitime bir gün ara verildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki korkutan depremin ardından valilikten beklenen açıklama geldi. İl genelinde eğitime ara verilirken, bazı kamu çalışanlarını da kapsayan idari izin kararı alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, yarın yani 28 Ekim Salı günü eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği de bir duyuru yaptı. Valilik, Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sebebiyle yarın il genelindeki okulların tatil edildiğini ilan etti.

Valiliğin açıklamasında ayrıca, kamuda görev yapmakta olan engelli personelin ve hamile personelin bir gün süreyle idari izinli sayılacağı da duyuruldu.

