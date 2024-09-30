Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kanala düştü, 2 kişi öldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada kanala düşen otomobilde bulunan 2 kişi ölürken 1 kişi ağır yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kanala düştü, 2 kişi öldü
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bozbayır mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çakırca Mahallesi'nden Dereköy Mahallesi'ndeki mevlid törenine gittği öğrenilen 82 yaşındaki Mehmet Meten'in kullandığı 10 TD 986 plakalı otomobil, virajı alamayarak kanala düştü.

Olayda araçta bulunan Meten'in kız kardeşi Ummuhan Balcan olay yerinde, eşi Neriman Meten ise kaldırıldığı Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Mehmet Meten ise Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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