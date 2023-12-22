Balıkesir'de Feci Trafik Kazası! 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkesir'de Bigadiç-Sındırgı kara yolunda tırla otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Dursun Karataş yönetimindeki otomobil Kayalıdere mevkiinde Mustafa G. idaresindeki plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Karataş, eşi Zeynep Karataş ve annesi Cemile Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü Mustafa G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan cansız bedenler Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı