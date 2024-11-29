Balıkesir'de feci trafik kazası! Sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Feci kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Balıkesir'de feci trafik kazası! Sürücü hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Cengiz Topel Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 10 ALT 774 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp yeşil alana savrularak üst geçidin ayağına çarptı.

Balıkesir'de feci trafik kazası! Sürücü hayatını kaybetti - Resim : 1

Kazayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede hurdaya dönen araçtaki sürücünün hayatını haybettiğini belirledi.

Otomobilden çıkarılan H.K'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir trafik kazası
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