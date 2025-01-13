Balıkesir'de işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Gönen ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Gönen-Bandırma kara yolunun Taştepe mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 10 S 29088 plakalı işçi midibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralı işçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.