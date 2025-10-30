Balıkesir’de KYK yurdunun 3. katından düşen öğrenci hayatını kaybetti: “Bugün olmasa bir gün olacaktı” notu bulundu

Balıkesir Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan bir öğrenci, 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, 29 Ekim Çarşamba gecesi Balıkesir’deki KYK kız yurdunda meydana geldi.

Henüz kimliği açıklanmayan genç kızın, yurt binasının üçüncü katındaki balkondan aşağı düştüğü belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öğrencinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İddiaya göre, genç kızın ardında “Bugün olmasa bir gün olacaktı, suçlu aramayın” ifadelerinin yer aldığı bir not bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yurt çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yaşanan olay hem yurtta kalan öğrenciler hem de kentte derin üzüntü yarattı.