Balıkesir’de metruk bina çöktü: Ekipler inceleme başlattı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yıllardır kullanılmayan tek katlı metruk bir yapı çöktü. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı, herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk tespit edilmedi.
Balıkesir’in Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi’nde bulunan tek katlı, uzun süredir kullanılmayan metruk bir yapı kendiliğinden çöktü. Yapının çökmesi çevre sakinleri tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine polis ve ilgili kurumlara bağlı ekipler Darsofa Mahallesi Işıklar Caddesi 8004 Sokak’ta bulunan adrese sevk edildi. Ekipler çökmenin meydana geldiği noktada inceleme başlattı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, çöken binada herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da mal kaybı olmadığı belirlendi. Yapının yaklaşık 4-5 yıldır kullanılmadığı tespit edildi.
İlgili kurumlar tarafından çökmenin yaşandığı alanın çevresinde gerekli önlemler alındı. Yıkılan yapının çevresi kontrol altına alınarak olası riskler engellendi.