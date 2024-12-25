Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı: Çok sayıda öğrenci ağır yaralı!

Kaza, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü sabah saat 08.53’te meydana geldi. Çift taraflı gerçekleşen kazanın ardından tüm yaralılar hızla hastanelere sevk edildi.

Balıkesir Valisi Hasan Ustaoğlu, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Balıkesir merkez Pamukçu mevkiinde sabah saatlerinde 27’si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin tırla çarpışması sonucu çift taraflı bir trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm yaralılar hastanelere sevk edilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”