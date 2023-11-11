Balıkesir'de Öğrenciler Robot Yapmak İçin Yarıştı! BAÜN'den MakersOn Robot Yarışması

Balıkesir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve akademik danışmanlığını Doç. Dr. Sabri Bıçakçı’nın yaptığı Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendislik Topluluğu (IEEE) tarafından “MakersOn Robot Yarışması” düzenlendi.



Bu yıl ilki düzenlenen yarışmaya, 7 farklı üniversiteden toplamda 50 yarışmacıdan oluşan 13 takım katıldı. Takımların tasarladıkları çizgi izleyen robotları ile mücadele ettiği yarışmanın ilk etabı Balıkesir Konakpınar Gençlik Merkezi’ndeki kampta gerçekleştirilirken, yarışmanın ikinci etabında, takımlar tasarladıkları robotlarını Balıkesir Üniversitesi Burhan Erdayı Spor Salonunda yarıştırdı.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlar kupalarını ve belgelerini, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu ve BALOSB Müdürü Mesut Eray’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende aldı.