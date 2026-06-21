Balıkesir'de orman yangını! Alevler evlerin yakınına kadar geldi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Balıkesir'de orman yangını! Alevler evlerin yakınına kadar geldi
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Kırsal Taylıeli Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çam ormanı ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Mahallenin yüksek kesimlerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sert esen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine havadan Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 uçak ve 3 helikopter, karadan ise çok sayıda ekip sevk edildi.

SARP ARAZİDE YOĞUN MÜCADELE

Bölgenin sarp ve dik olması sebebiyle arazözlerle ulaşılamayan alanda yangın söndürme işçileri alevleri söndürmeye çalışıyor. Yangın söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Burhaniye Belediyesine ait tankerler ve vatandaşlar da destek veriyor.

"Yerleşim Yerine Yakın Mesafede Başladı, Panik Var"

Bölge halkından Furkan Karademir, rüzgarın şiddetli olduğunu belirterek alandaki durumu şu sözlerle aktardı:

"Burada bir panik de söz konusu çünkü yerleşim yerine yakın bir mesafede başladı yangın. Hem zeytin ağaçları hem çam ağaçlarının olduğu bir bölgedeyiz. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir orman yangını
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