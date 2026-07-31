Balıkesir'de orman yangını büyüyor! 450 hektarlık alan alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı yoğun müdahale devam ediyor.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yangının etkili olduğu Yıldız Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sahada görev yapan ekiplerin durumu ve yangının boyutu hakkında gazetecileri bilgilendirdi. Söndürme çalışmaları için tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu belirten Ustaoğlu, "Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangın Kepsut ilçesi istikametine doğru devam ediyor. Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece biraz havanın soğuması, diğer yandan nem oranının yükselmesi öngörümüz yangının enerjisinin biraz düşüreceğini tahmin ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, araçlarımızla yangın bölgesinde arkadaşlarımız fedakarca mücadelelerini devam ettiriyor. Bir an önce bu yangınımızı da kontrol altına alıp burada da inşallah yaşadığımız bu durumu sonlandırmak istiyoruz. 3 gündür başta orman teşkilatımızın kahraman personelleri, itfaiyecilerimiz, özellikle vatandaşlarımız ve fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KAYNAK YAPAN İKİ KİŞİNİN İHMALİ

Açıklamasında il genelindeki diğer yangınlara da değinen Vali Ustaoğlu, Gömeç ilçesindeki yangın bölgesinde gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü söyledi. Gömeç'teki alevlere, bölgede kaynak yapan 2 kişinin sebebiyet verdiğini hatırlatan Ustaoğlu, "İşte bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz. İhmali olanlar da adalet önünde bunun hesabını verecek." diye konuştu.

Sahadaki riskleri değerlendiren Vali Ustaoğlu, alevlerin olası ilerleme yönündeki mahallelerin tahliyesine ilişkin tüm idari ve lojistik hazırlıkların yapıldığını vurguladı. Ustaoğlu, buna karşın şu an için yerleşim yerlerine yönelik herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.