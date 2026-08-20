Balıkesir'de orman yangını paniği! Alevler Kütahya sınırına dayandı, havadan ve karadan dev müdahale
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayan ve kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürdürülüyor.
Düvertepe, Osmanlar ve Şapçı köyleri çevresinde etkisini artıran alevlerin rüzgarın etkisiyle Kütahya’nın Simav ilçesi sınırına doğru ilerlediği bildirildi.
KAMYON YANGINI ORMANA SIÇRADI
Sındırgı-Simav kara yolu Düvertepe Mahallesi mevkiinde dün saat 13.30 sıralarında seyir halindeki bir kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek yol kenarındaki ağaçlık alana sirayet eden alevler, kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
DEV FİLOYLA HAVADAN VE KARADAN OPERASYON
Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangına müdahale için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi. Bölgedeki söndürme çalışmalarında; 7 yangın söndürme uçağı, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve toplam 295 personel görev yapıyor.
GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU, YOL İÇİN UYARI YAPILDI
Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşma ihtimaline karşı kritik noktalarda tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Ekipler ve yerel yönetimler tarafından yapılan anonslarla vatandaşların can güvenliği açısından Sındırgı-Simav kara yolunu kullanmamaları istendi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor.