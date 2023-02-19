Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti / 2023
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Çanakkale-Balıkesir kara yolu ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Taşçı'ya (58), İ.Y’nin kullandığı 17 YD 926 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Taşçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Taşçı'nın cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü İ.Y, polis tarafından gözaltına alındı.

# Balıkesir # kaza
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