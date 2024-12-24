Balıkesir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Vali Ustaoğlu, yaşanan acı olayla ilgili detaylı bir açıklamanın incelemelerin tamamlanmasının ardından yapılacağını belirtti.

Patlamanın etkisiyle fabrikanın çevresindeki binalarda da hasar oluştuğu, güvenlik önlemleri kapsamında bölgenin boşaltıldığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.

BAKAN TUNÇ: 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Patlamaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



BAKAN IŞIKHAN: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.