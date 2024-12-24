Balıkesir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde bir patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralanmaların yaşandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Balıkesir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var
Yayınlanma: Güncellenme:

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Vali Ustaoğlu, yaşanan acı olayla ilgili detaylı bir açıklamanın incelemelerin tamamlanmasının ardından yapılacağını belirtti.

Patlamanın etkisiyle fabrikanın çevresindeki binalarda da hasar oluştuğu, güvenlik önlemleri kapsamında bölgenin boşaltıldığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.

BAKAN TUNÇ: 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Patlamaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. 


BAKAN IŞIKHAN: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

O ülkede yanardağ faaliyete geçtiO ülkede yanardağ faaliyete geçtiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

can kaybı Balıkesir
Günün Manşetleri
Meteoroloji’den 11 şehre uyarı
FETÖ'cü Cemal Türk yakalandı
Balıkesir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var
Vatan Partisi ve TGB'den Menemen Belediye Başkanı'na tepki
Gazze'de ateşkes yakın mı? İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıkladı!
Eyüpsultan'da şiddetli patlama
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Fenerbahçe'de Mourinho ameliyat oldu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Balıkesir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var Balıkesir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var
Vatan Partisi ve TGB'den Menemen Belediye Başkanı'na tepki Vatan Partisi ve TGB'den Menemen Belediye Başkanı'na tepki
GSS borcu olanlar dikkat: Af mı gelecek? GSS borcu olanlar dikkat: Af mı gelecek?
Tarihte bugün: 24 Aralık Tarihte bugün: 24 Aralık