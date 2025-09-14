Balıkesir’de tur minibüsü devrildi! 11 kişi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağı Milli Parkı’nda tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Balıkesir’de tur minibüsü devrildi! 11 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tur minibüsü devrildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Avcılar kırsal Mahallesi’ndeki Kazdağı Milli Parkı’nda meydana geldi. İçinde 13 kişinin bulunduğu 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Ağlayan Çam mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler minibüste bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Edremit’teki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ile diğer yolcuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail ordusu, Gazze İslam Üniversitesine ait binayı bombaladı!İsrail ordusu, Gazze İslam Üniversitesine ait binayı bombaladı!Dünya
Zirai don desteği ne zaman yatacak, kimler yararlanabilecek?Zirai don desteği ne zaman yatacak, kimler yararlanabilecek?Ekonomi
Bolu’da fındık bahçesinde ayı saldırısı! Parmağını kaybeden Ertan Kan yaşadıklarını anlattıBolu’da fındık bahçesinde ayı saldırısı! Parmağını kaybeden Ertan Kan yaşadıklarını anlattıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

minibüs Kazdağları Balıkesir
Günün Manşetleri
Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
İsrail saldırıları sonrası 6 binden fazla Filistinli evsiz kaldı
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!
Meteoroloji’den kritik uyarı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak! Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak!
Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor? Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor?
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri