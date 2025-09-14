Balıkesir’de tur minibüsü devrildi! 11 kişi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tur minibüsü devrildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Avcılar kırsal Mahallesi’ndeki Kazdağı Milli Parkı’nda meydana geldi. İçinde 13 kişinin bulunduğu 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Ağlayan Çam mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler minibüste bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Edremit’teki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ile diğer yolcuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.