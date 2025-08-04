Balıkesir’de yangın! Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

Bigadiç’te arazide başlayan yangın, 8 uçak ve 171 personelle söndürülmeye çalışılıyor. Yangın kontrol altına alınamadı, müdahale sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Balıkesir’de yangın! Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE YÜRÜTÜLÜYOR

Yangına havadan 8 uçak ve 5 helikopter ile müdahale ediliyor. Karadan ise 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı ve 4 su ikmal aracı görev alıyor. Toplamda 171 personel, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yangın henüz kontrol altına alınamazken, ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük bir çaba sarf ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir yangın
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