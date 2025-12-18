Balıkesir’de yıkım sırasında dehşet anları: Bina bir anda devrildi, konteyner dükkan saniyeler içinde yok oldu!
Sındırgı’da depremin yaraları sarılırken korku dolu dakikalar yaşandı; kontrollü yıkım işlemi kontrolden çıktı, tonlarca ağırlıktaki beton yığını karşı kaldırımdaki iş yerini dümdüz etti.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesini vuran 27 Ekim tarihli depremin ardından bölgede riskli yapıların temizlenmesi için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ancak, hasarlı binaların ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen kontrollü yıkım faaliyetleri sırasında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.
Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen ve Nadir Açıksöz İşhanı olarak hizmet veren 4 katlı bina ile Camicedit Mahallesi sınırları içindeki bir başka yapının iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirilirken çevredekiler büyük bir tedirginlik yaşadı.
TONLARCA BETON KARŞI KALDIRIMA DEVRİLDİ
Camicedit Mahallesi Yağpazarı Sokak üzerinde devam eden çalışmalar esnasında beklenmedik bir durum gelişti. Yıkımı süren bina, bir anda yolun karşısına doğru yatarak, orada bulunan bir konteyner dükkânın üzerine devrildi.
Depremin ardından kendi binasını tahliye etmek zorunda kalan ve ticaretini sürdürmek için bu konteynere geçen esnafın, olay anında içeride bulunmaması büyük bir felaketin önüne geçti.
Yıkım işlemini gerçekleştiren iş makinesi operatörü ve o sırada çevrede bulunan vatandaşlar, tehlikeyi fark ederek saniyeler içerisinde bölgeden uzaklaştı.
Operatörün dikkati sayesinde şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yıkılan binanın altında kalan konteyner dükkân tamamen ezildi. Ortaya çıkan enkaz görüntüsü, atlatılan tehlikenin vahametini gözler önüne serdi.
Yaşanan bu talihsiz kazanın ardından yetkililer, hasarlı binaların yıkım sürecinin devam edeceğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği için bu tür çalışma sahalarında belirlenen güvenlik alanlarının dışına kesinlikle çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.