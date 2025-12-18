Balıkesir’de yıkım sırasında dehşet anları: Bina bir anda devrildi, konteyner dükkan saniyeler içinde yok oldu!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesini vuran 27 Ekim tarihli depremin ardından bölgede riskli yapıların temizlenmesi için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ancak, hasarlı binaların ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen kontrollü yıkım faaliyetleri sırasında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.