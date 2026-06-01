Balıkesir'de yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ve içinde onlarca yolcunun bulunduğu köy minibüsü şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı feci kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Eski Kepsut Yolunda Can Pazarı

Yürekleri ağza getiren kaza, Balıkesir - eski Kepsut yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergah üzerinde bulunan Erka Yaşam Tesisleri önünde seyreden bir otomobil ile Köseler Mahallesi hattında yolcu taşıyan 10 M 00390 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kontrolden Çıkan Minibüs Şarampole Uçtu

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan yolcu minibüsü, yoldan çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma, şarampole devrilen minibüsün içinde sıkışan yolcuları tahliye etmek için zamanla yarıştı. Kazada minibüste yolcu konumunda bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan 14 vatandaşımıza ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla acilen çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazanın meydana geliş sebebini ortaya çıkarmak amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.