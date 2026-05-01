Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan Muğla'ya gitmek üzere yola çıkan Pamukkale firmasına ait, K.U. idaresindeki 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otobüs, hızla refüje çarptıktan sonra devrildi.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan otobüsteki yolculardan Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert kaza mahallinde yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan diğer 30 yolcu ise kazada yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 30 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert'in cenazeleri ise bölgedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

Kaza nedeniyle Bandırma-Çanakkale kara yolu ulaşıma kapandı. Güzergahtaki trafik akışı, devrilen otobüsün çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale dönerek yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya karışan otobüsün sürücüsü K.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

