Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin saatler süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını tüm sürdürüyor.

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin saatler süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı.
Editör: Süleyman Daban
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Balıkesir'in Balya ilçesinde Kadıköy kırsal mahallesinde bugün 14.30 sularında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve etkin mücadele sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını tüm sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # orman yangını # Balıkesir
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