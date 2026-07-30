Balıkesir'deki orman yangınında korku dolu anlar! Gazeteciler alevlerin arasında kaldı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dün başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle İzmir'in Bergama ilçesine doğru hızla ilerliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Balıkesir'deki orman yangınında korku dolu anlar! Gazeteciler alevlerin arasında kaldı - Resim: 1

Dün Balıkesir'in Gömeç ilçesi kırsalında çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle etki alanını hızla genişletti. Alevler önce komşu ilçe Ayvalık'a sıçradı, ardından İzmir'in Bergama ilçesi sınırlarına kadar dayandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme müdahaleleri aralıksız sürüyor.

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Balıkesir'deki orman yangınında korku dolu anlar! Gazeteciler alevlerin arasında kaldı - Resim: 2

Yangının seyri, rüzgarın da hızını artırmasıyla birlikte yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Ayvalık ilçesine bağlı Bağyüzü kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edilmeye başlandı.

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Balıkesir'deki orman yangınında korku dolu anlar! Gazeteciler alevlerin arasında kaldı - Resim: 3

Ekipler yerleşim yerlerinin çevresinde geniş çaplı önlem alırken, yangın süratle İzmir'in Bergama ilçesi yönüne doğru ilerlemeye devam ediyor.

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Balıkesir'deki orman yangınında korku dolu anlar! Gazeteciler alevlerin arasında kaldı - Resim: 4

Yangın, Ayvalık-Bergama karayolu üzerinde aniden şiddetlenerek yön değiştirdi. Karayolunda seyir halinde olan sürücüler ile bölgede haber takibi yapan basın mensupları zor anlar yaşadı.

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Balıkesir'deki orman yangınında korku dolu anlar! Gazeteciler alevlerin arasında kaldı - Resim: 5

Rüzgarın etkisiyle bir anda parlayan alevlerin ortasında kalan gazeteciler, bulundukları noktadan dakikalar içinde koşarak olay yerinden ayrıldı.

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Balıkesir'deki orman yangınında korku dolu anlar! Gazeteciler alevlerin arasında kaldı - Resim: 6

Sürücüler ve haber ekipleri, hızla büyüyen alevlerin arasından zorlukla kurtuldu.

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Balıkesir yangın