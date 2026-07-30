Balıkesir'deki orman yangınında korku dolu anlar! Gazeteciler alevlerin arasında kaldı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dün başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle İzmir'in Bergama ilçesine doğru hızla ilerliyor.
Dün Balıkesir'in Gömeç ilçesi kırsalında çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle etki alanını hızla genişletti. Alevler önce komşu ilçe Ayvalık'a sıçradı, ardından İzmir'in Bergama ilçesi sınırlarına kadar dayandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme müdahaleleri aralıksız sürüyor.
Yangının seyri, rüzgarın da hızını artırmasıyla birlikte yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Ayvalık ilçesine bağlı Bağyüzü kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edilmeye başlandı.
Ekipler yerleşim yerlerinin çevresinde geniş çaplı önlem alırken, yangın süratle İzmir'in Bergama ilçesi yönüne doğru ilerlemeye devam ediyor.
Yangın, Ayvalık-Bergama karayolu üzerinde aniden şiddetlenerek yön değiştirdi. Karayolunda seyir halinde olan sürücüler ile bölgede haber takibi yapan basın mensupları zor anlar yaşadı.
Rüzgarın etkisiyle bir anda parlayan alevlerin ortasında kalan gazeteciler, bulundukları noktadan dakikalar içinde koşarak olay yerinden ayrıldı.
Sürücüler ve haber ekipleri, hızla büyüyen alevlerin arasından zorlukla kurtuldu.