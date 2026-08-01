Balıkesir'deki orman yangınının çıkış nedeni belli oldu! Bir kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Balıkesir'deki orman yangınının çıkış nedeni belli oldu! Bir kişi gözaltına alındı
Yayınlanma:

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine olay yerine ivedilikle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye ulaşan ekipler, hava unsurları ve kara araçlarıyla eş zamanlı müdahaleye başladı. Söndürme çalışmaları hızla sürerken, Balıkesir Valiliği olayla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

YANGINA KAYNAK ÇALIŞMASI NEDEN OLMUŞ

Yangının çıkış sebebini araştıran Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alevlerin kaynağını tespit etti. Yapılan detaylı çalışmada, yangının S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çevreye sıçrayan kıvılcımlardan başladığı anlaşıldı.

Tespitin ardından söz konusu şahıs için yasal işlem başlatıldı. Şüpheli S.Y., Marmara İlçe Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: 260 yangından 258'i kontrol altındaTarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: 260 yangından 258'i kontrol altındaGündem
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ortalığı savaş alanına çevirdi: Konya'da feci kaza!Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ortalığı savaş alanına çevirdi: Konya'da feci kaza!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir orman yangını
Günün Manşetleri
260 yangından 258'i kontrol altında
3 ayda 28 faili meçhul olay aydınlatıldı
Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor
Denizli merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu
Nevşehir Kültür Yolu Festivali başladı
Gaziantep merkezli 14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu
Erdoğan’a suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü yakalandı
Yabancı yatırımcı yalanıyla milyonluk tuzağa düşürdüler!
450 hektarlık alan alevlere teslim oldu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu... Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu...
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 1 Ağustos Cumartesi Gazete manşetleri 1 Ağustos Cumartesi
Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar! Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar!