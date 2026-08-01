Balıkesir'deki orman yangınının çıkış nedeni belli oldu! Bir kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine olay yerine ivedilikle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye ulaşan ekipler, hava unsurları ve kara araçlarıyla eş zamanlı müdahaleye başladı. Söndürme çalışmaları hızla sürerken, Balıkesir Valiliği olayla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

YANGINA KAYNAK ÇALIŞMASI NEDEN OLMUŞ

Yangının çıkış sebebini araştıran Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alevlerin kaynağını tespit etti. Yapılan detaylı çalışmada, yangının S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çevreye sıçrayan kıvılcımlardan başladığı anlaşıldı.

Tespitin ardından söz konusu şahıs için yasal işlem başlatıldı. Şüpheli S.Y., Marmara İlçe Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.