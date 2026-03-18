Balıkesir'deki toplu köpek ölümlerine TVHB'den tepki: ''En ağır yaptırımlar uygulanmalı''

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan ve sokak köpeklerinin toplu ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşananların toplumun her kesiminde derin bir infial oluşturduğunu belirten Eroğlu, "Sorumluluğu bulunan kişi ve kurumların eksiksiz şekilde ortaya çıkarılmasını ve haklarında en ağır idari ve cezai yaptırımların uygulanmasının mecburi olduğunu vurgulamak isteriz" dedi.

KAMU İDARELERİNİN SORUMLULUĞU AÇIKTIR

Toplu ölüm görüntülerinin ardından kamu idarelerinin görevlerini hatırlatan Eroğlu, sahipsiz hayvanların korunmasının yasalarla güvence altına alındığını kaydetti. Sürecin idari bir kusur olarak görülemeyeceğini ifade eden Eroğlu, konuya ilişkin, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümleri uyarınca sahipsiz hayvanların yaşatılması, korunması, tedavi edilmesi ve kayıt altında tutulması açıkça kamu idarelerinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi, ihlal edilmesi idari bir kusur olarak değerlendirilemez. Zaman zaman karşı karşıya kaldığımız vicdanlara sığmayan bu tür olaylar, açıkça suç teşkil eden ve ağır cezai yaptırımları gerektiren fiillerdir. Ortaya çıkan manzara, kamu gücünün korumakla yükümlü olduğu canlılar üzerinde yok edici bir araca dönüştürüldüğüne dair son derece vahim bir şüphe doğurmaktadır" açıklamasında bulundu.

İHMAL VEYA TESADÜF İFADELERİYLE AÇIKLANAMAZ

Hiçbir kişi veya kurumun yaşam hakkını ortadan kaldırma yetkisini kendinde göremeyeceğine dikkat çeken TVHB Merkez Konseyi Başkanı, olayın hukuka ve kamu vicdanına yönelik ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Eroğlu, söz konusu ölüm tablosunun ciddiyetine değinerek, "Karşı karşıya kaldığımız bu vahim olay, hayvan haklarının ihlali ve aynı zamanda hukukun üstünlüğüne, kamu vicdanına yönelmiş ağır bir saldırıdır. Bu denli geniş çaplı bir ölüm tablosunun ‘ihmal' ya da ‘tesadüf" gibi ifadelerle açıklanması mümkün değildir; sorumluluğun kapsamı ve ağırlığı tartışmasızdır" ifadelerine yer verdi.

Olayların tüm yönleriyle, tereddütsüz ve şeffaf bir biçimde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, delillerin karartılması ihtimaline karşı da uyarılarda bulundu. Sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Eroğlu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:"Sorumluluğu bulunan kişi ve kurumların eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması ve haklarında en ağır idari ve cezai yaptırımların uygulanmasının mecburi olduğunu vurgulamak isteriz. Delillerin karartılmasına, sorumluluğun örtülmesine ya da sürecin zamana yayılmasına yönelik her türlü girişimin de ayrıca suç teşkil edeceği açıktır. Hayvanlara yönelik bu ölçekteki bir şiddet ve yok etme girişimi, toplumun vicdani temellerini sarsan, kamu düzenini tehdit eden ve insanlık değerlerini doğrudan hedef alan bir vahşettir. Yaşatmak için yemin eden bir mesleğin temsilcileri olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, sorumluların yargı önünde hesap vermesi için gerekli tüm hukuki girişimlerde kararlılıkla bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."