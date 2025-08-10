Balıkesir’in Gönen ilçesinde süt fabrikasında yangın çıktı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde süt ürünleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.