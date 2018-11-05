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Balıkovalılar isyan etti

Yine taşocakları yine zeytinlikleri koruma mücadelesi ... Son dönemlerde taşocaklarına yönelik mücadeleye her yerde rastlamak mümkün... İzmir’in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi’ne yakın bir alanda taş ocağı kurulmasına direnen Balıklıovalılar taş ocağını kurdurmamak için kararlı. Taş ocağından gelecek tozların bölgede geçim kaynaklarını sağladıkları zeytinler için zararlı olduğunu dile getiren Mahalleli; İzmir Valiliğince ‘Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir kararına karşı da İzmir İdare Mahkemesinde dava açtı. Kameralarımız şimdi Balıklıova'da...

Balıkovalılar isyan etti

Sloganlarıyla, şarkılarıyla, müzikleriyle isyanlarını dile getirdiler.

Urla Balıklıova Mahallesi Bulabaş Tepe mevkiinde taş ocağı yapması planlanıyor.

Zeytin ağaçlarının bolca bulunduğu bölgenin ‘Nitelikli koruma alanı’ statüsünün değiştirildi.

Taş ocağı ve kırma-eleme tesisi kurmak isteyen şirket başvurusu üzerine, İzmir Valiliği ‘Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir’ kararı verildi.

Kararın ardından Balıklıovalılar, ÇED gerekli değildir kararının iptali için İzmir İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Bölge halkı geçimlerini tarımdan sağlıyorlar. Bölgede Zeytincilik yapanlar çoğunlukta.

Bölge halkı temsili referandum da yaptı ve  taş ocağını yaptırmamakta kararlılar.

HABER KAMERA: ÖZGÜR SAYMAZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #blıkova #ÇED #taşocakları
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