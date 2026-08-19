Balkonda dehşet anları: Elektrik akımına kapılan kişi düşerek hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Muna köyünde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Mustafa Acur evinin balkonundayken henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle dengesini sağlayamayan Acur, balkondan aşağı düşerek ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, Mustafa Acur’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından Acur’un cansız bedeni, otopsi ve işlemler için Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme sürüyor.