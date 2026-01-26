Balkonda otururken gözünden vurularak hayatını kaybetmişti: Mersin Valiliği'nden açıklama geldi

Olay, Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre H.K., bahçesine giren kişilerle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada 2'nci kattaki evinin balkonunda bulunan 23 yaşındaki Baran Abdi'nin sol gözüne isabet etti.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Abdi kanlar içinde yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın şüphelisi komşu H.K. ve oğlu A.K.'yi gözaltına aldı.

VALİLİK DUYURDU: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Mersin Valiliği, yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak olayın gelişimini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında Tarsus ilçemiz Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye’de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağılmıştır. İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A.’ya (23-Halep doğumlu) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"