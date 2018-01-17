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Balkondan düşen çocuk yaralandı

Düzce'de 5 metre yükseklikten toprak zemine düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, tedavi altına alındı

Balkondan düşen çocuk yaralandı

Düzce'de, balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek toprak zemine düşen Suriyeli çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Sokağı'ndaki, 4 katlı binanın birinci katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden 3 yaşındaki Suriye uyruklu A.T, yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Suriyeli çocuğu Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Başından yaralanana çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce
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