Düzce'de, balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek toprak zemine düşen Suriyeli çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Sokağı'ndaki, 4 katlı binanın birinci katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden 3 yaşındaki Suriye uyruklu A.T, yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Suriyeli çocuğu Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Başından yaralanana çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Düzce'de 5 metre yükseklikten toprak zemine düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, tedavi altına alındı
Düzce'de, balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek toprak zemine düşen Suriyeli çocuk yaralandı.